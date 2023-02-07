بعد ختام الفعاليات.. حصاد الشباب والرياضة في معرض الكتاب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء ) من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال54 ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وبدأت الفعاليات بورشة الإكسسوار للفنانة رنا حاتم ، وورشتى الأورجامى ، الكاريكاتير للفنانة نسمة أشرف ، وورشة " القيادات والكوادر الشبابية " والتي أدارها الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدنى ، واستعرض فيها طبيعة عمل الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة ، بالإضافة إلى التعريف ببرامج التعليم المدنى والتي تسعى لتأهيل الكوادر الشبابية تماشيا مع رؤية مصر 2030 .

وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض على مسرح بلازا 1 لفريق كورال مركز شباب فيصل بمحافظة السويس ، علاوة على مشاهدة الأفلام الوثائقية عبر الشاشات التي تستعرض اعمال وأنشطة القطاعات المختلفة بالوزارة .

واختتمت الفعاليات بورشة المناخ بكرفان المناخ ، بالإضافة إلى تعريف رواد المعرض بتطبيق كيانى ، وطرق التواصل مع الوزارة ، واستمتع رواد المعرض من النشء والشباب والأسر بالألعاب الترويحية المقدمة من مشروع " خطوة نحو حياة أفضل " ، وتم توزيع هدايا وكتب قيمة عليهم .