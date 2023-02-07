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الإشراف العام
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رياضة

فتح مراكز الشباب والهيئات الرياضية أمام المواطنين لمشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية أمام المواطنين ليتسنى لهم مشاهدة مباراة فريقى الأهلى وريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة المغربية الشقيقة.

ومن المقرر أن يقوم مديرو مديريات الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرى الإدارات الفرعية ومجالس إدارات مراكز الشباب وكافة والهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير شاشات وأماكن للمشاهدة للأعضاء والمواطنين لمتابعة المباراة المرتقبة ، والتى تحرص الجماهير على مشاهدتها كون فريق الأهلى ممثل الدولة المصرية بالبطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبى فريق النادى الأهلى والجهاز الفنى فى تقديم مباراة قوية تليق بكرة القدم المصرية أمام فريق ريال مدريد الإسبانى، والمنافسة على البطولة، مشيراً إلى دعم ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبى الأهلى فى المباراة المرتقبة.

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