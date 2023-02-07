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رياضة

من هو التونسي رمزي زغلامي المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية للرجبي ؟

صدى البلد

نجح الاتحاد المصري للرجبي برئاسة المهندس حسام صاحب في التعاقد مع التونسي رمزي زغلامى ليتولى الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، ليقود الفريق خلال استعداداته للمشاركة فى لبطولة العربية المقامة فى ابو ظبى الامارات.

وأعلن الاتحاد المصري للرجبي أن التونسي رمزي زغلامي سيتولى ملف تحليل وتطوير رياضة الرجبي في مصر خلفا للمغربي محمد الدرموني في إطار الخطة التي وضعها الاتحاد من أجل وضع مصر علي خريطة الدول الكبري في رياضة الرجبي.

ويملك التونسي رمزي زغلامي سيرة ذاتية قوية نلقي عليها خلال السطور التالية:

كان الزغلامي لاعب سابق للمنتخب التونسي للرجبي شباب ورجال حيث شارك في العديد من البطولات القارية والدوليه وأبرزهم كأس العالم للرجبي عام 1998 بهونج كونج.

ويعد رمزي زغلامي أحد أبرز مدربي الرجبي في تونس خاصة وانه حاصل علي شهادة تدريب عالمية في خماسيات وسباعيات الرجبي من الاتحاد الدولي.

وقاد الزغلامي منتخب تونس لتحقيق إنجازات كبيرة في رياضة الرجبي بعد توليه مهمة المستشار الفني للمنتخب في عام 2004 لينجح في قيادة المنتخب ليشارك للمرة الأولي في بطولة افريقيا 2006 بكينيا وقيادة نسور قرطاج لنهائي كأس افريقيا 2012 بكينيا.

ووصل الزغلامي بمنتخب تونسي للمركز الرابع مرتين ببطولة افريقيا 2014 و2015 ليتأهل لكأس العالم للرجبي مرتين متتاليتين بهونج كونج ليواصل نجاحاته مع نسور قرطاج باحتلال المركز الأول عربيا عام 2022 والمركز السادس افريقيا لنفس العام.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كالتالي: 
مدير فنى: كابتن/رمزى زغلامى 
مدرب فريق السيدات: كابتن/محمد خالد
مدرب فريق الرجال: كابتن/ عمرو متولى
مدرب أحمال: كابتن/ محمود حسن 
طبيب الفريق: دكتور/ عمر غالى 
إدارى فريق السيدات: ندى مرسى
إدارى فريق الرجال: محمد حازم
إدارى: أيوب عابد

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