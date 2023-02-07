المحكمة الرياضية الدولية تؤيد حكم تجميد هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمها برفض الطعن المقدم من هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد بإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بسبب مخالفته للوائح الخاصة بفيروس كورونا خلال بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر 2021.

وطعن هشام نصر على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بأنه غير قانوني وتعسفي وتم نظر الدعوى حتى صدر الحكم برفض الطعن.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكمها بصحة قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاه هشام نصر بسبب مخالفة اللوائح في بطولة العالم والفقعة الطبية التي تم إقرارها لكل العناصر المشاركة في البطولة التي أقيمت في مصر 2021.

الجدير بالذكر أن لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد أصدرت قرار أخر بمعاقبة هشام نصر لمخالفة نص المادة 5 من مدونة الأخلاقيات ومخالفات مبادئ النزاهة والحوكمة.

وجاءت حيثيات القرار بأن هشام نصر لم يحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد على تعديل نظام اللائحة الأساسي الصادرة في 2017.

وجاء في الحيثيات عدم استكمال المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة المستقيلين في الجمعية العمومية العادية لعام 2020، ولم يرسل هشام نصر التعديلات التي أدخلها على اللائحة للجنة الأولمبية والاتحاد الدولي في عام 2019 حتى بعد 15 شهرًا من التأخير.

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمها برفض الطعن المقدم من هشام نصر وصحة قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى.

