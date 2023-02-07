سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 812 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، وفاة 812 إصابة 1449 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.

وذكرت الصحة السورية أن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".

وقال أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه "تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية".

وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تقيم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوري لأكثر من 740 حالة وفاة وأكثر من 2100 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.