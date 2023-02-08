اقتصاد الإمارات| العاصمة تستضيف منتدى أبوظبي هونغ كونغ للأعمال

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وهونج كونج باعتبارهما بوابتين هامتين لحركة التجارة العالمية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” فيأتي ذلك لتوفيرهما بيئة جاذبة للاستثمار والتسهيلات التجارية والحوافز المقدمة للمستثمرين، ووضوح التشريعات والقوانين الاستثمارية فضلاً عن إسهاماتهما في دعم مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي مهدت لتحولات جوهرية في مسارات التجارة العالمية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى أبوظبي - هونغ كونغ للأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.



حضر المنتدى جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ وهوراس تشيونغ كووك كوان، نائب وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ وكريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ؛ ومعالي ألغيرنون ياو؛ وزير التجارة والتطوير الاقتصادي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ والدكتور بيتر لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ؛ وممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار والقطاع الخاص من كلا الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين كلا البلدين.



وأشار الظاهري إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ حيث ارتفعت قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما من حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي في العام 2014 إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي في العام 2021، فضلاً عن قيام العديد من الشركات الإماراتية بضخ الاستثمارات في هونغ كونغ منها طيران الإمارات، وموانئ دبي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، والاتحاد للطيران وغيرها.



وأكد أن غرفة أبوظبي تسعى بشكل متواصل لتحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي والإسهام في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، مستندة إلى استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من إطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، داعياً مجتمع الأعمال في هونغ كونغ والمستثمرين الاماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة المتاحة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.



من جانبه، قال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونـغ كـونـغ الإدارية الـخـاصـة “ أود أن أتوجه بجزيل الشكر لغرفة أبوظبي لحسن الضيافة. نحن فخورون بعلاقاتنا القوية مع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ودائماً ما نشعر بأننا في بيتنا الثاني عند زيارة هذه الدولة المضياف. ونتطلع قدماً لالتماس النتائج الإيجابية التي ستنبثق عن منتدى أبوظبي-هونغ كونغ للأعمال".



وأكد الدكتور بيتر لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أن السياسات الصديقة للأعمال التي تتبناها دولة الإمارات جعلت منها نقطة انطلاق ريادية للشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق المنطقة الحيوية، معتبراً أن إمارة أبوظبي تشكل بوابة رئيسية باعتبارها المساهم الأكبر في اقتصاد دولة الإمارات.

وأعرب لام عن سعادته بالتواجد في هذا المنتدى للتعرف على آخر التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات واستكشاف فرص التعاون.



وعلى هامش المنتدى، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقيتي تعاون مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ؛ واتحاد صناعات هونغ كونغ بهدف تفعيل أنشطة التعاون والروابط بين الشركات في أبوظبي وهونغ كونغ لتسريع جهود تسريع التنمية والتقدم في آسيا والشرق الأوسط. كما قدم المشاركون من مكتب أبوظبي للاستثمار عرضاً توضيحياً حول المنظومة الاقتصادية في أبوظبي. وجرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الطرفين.