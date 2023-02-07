هشام آمنة: استمرار جهود المحافظات لرفع تجمعات مياه الأمطار

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إلى استمرار محافظات مطروح والبحيرة وكفرالشيخ والغربية و الدقهلية و بورسعيد و دمياط فى رفع تجمعات مياه الأمطار التى تعرضت لها نتيجة موجة الطقس السيئ و الأمطار التى تعرضت لها المحافظات المشار إليها.

و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية .

و أشار التقرير الذى عُرض على اللواء هشام آمنة إلى سقوط أمطار متوسطة مؤخرا على معظم مدن دمياط و الغربية و الدقهلية ، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة القاهرة ( المرج و النزهة و مصر الجديدة و بولاق و الازبكية و جميع أحياء المنطقة الجنوبية) .

و شدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار ، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع .

وأضاف اللواء آمنة ، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة ، و تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات و غرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات .

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