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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجنسنج.. يزيد من التركيز ويعزز وظائف الرئة.. تعرف على فوائده المذهلة

الجنسنج له فوائد
الجنسنج له فوائد عديدة لصحة الإنسان

تعد نبتة الجنسنج، عشبة تنتمي إلى فصيلة الاعشاب الطبية و العطرية وتحمل خواص علاجية مميزة، ويوجد لها عدة أنواع حول العالم، وعادة ما تستخدم جذورها في صناعة الأدوية.حيث يساعد الجنسنج علي زيادة القدرة على  التركيز وتعزيز وظائف الرئة وعلاج حب الشباب ، ويعد الجنسنج من الأعشاب المهمة المميزة، التي تحتوي على بعض المركبات التي تفيد الجسم والصحة.

واشتهرت عشبة الجنسنج  لها استخدامات عديدة مفيدة لصحة الإنسان ، فهي تعمل علي زيادة القدرة على التركيز، وتعزيز الذاكرة باعتبارها منشط ذو مفعول قوي، ويساهم في إزالة الإجهاد، والتعب المزمن، وينصح بها الرياضيون لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة   في النباتات الطبية و العطرية،  ان  الدراسات اثبتت، أن تناول جذور الجنسنج يوميًا ولمدة 12 أسبوعا يحسن الذاكرة والأداء العقلي خاصة لمرضى الزهايمر. ، كما بينت بعض الدراسات أن خليط من أوراق الجنكة والجنسنج ، لهما تأثير على تعزيز الذاكرة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 38-66 عام.    

أمراض الرئة:  

كما يساهم تناول الجنسنج في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن ، والربو.،  وأشارت بعض الدراسات أن مستخلصات الجنسينج لديها خصائص مضادة للجراثيم والبكيتريا والفيروسات. كما يساعد على الوقاية من الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا ..حيث  يقلل من خطر الإصابة بـ البرد والإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ الجنسنج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في قتل الميكروبات ومسببات المرض.  

كما بينت بعض الدراسات، على أن تناول الجنسنج قد ساهم في خفض مستويات ضغط الدم للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة.

أظهرت بعض الدراسات أن عشبة الجنسنج تحتوي على مركبات  تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تزيد من قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل. 

مفيدة للبشرة:  

كما أوضحت بعض الدراسات أن عشبة الجنسنج تمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة، حيث تساهم في علاج حب الشباب وتصبغات الجلد، كما تتميز بقدرتها على تجديد خلايا الجلد التالفة.

 وتوصلت الدراسات ، إلى أن الجنسنج الأحمر يتميز بقدرته على التخفيف من حدة الالتهابات التي يعاني منها المصابون بالأمراض الجلدية، مثل الاكزيما.
 

تقوية المناعة

وأكدت الدراسات بأن الجنسنج ،يعمل على تقوية المناعة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حيث توصلت إلى أن هذه العشبة تعمل على تعزيز الجهاز المناعي الخاص بمرضى السرطان الخاضعين للجراحة أو العلاج الكيماوي، بعد تجربتها يوميًا ولمدة عامين على 39 شخصًا كانوا يتعافون من عملية استئصال ورم بالمعدة ،واحتمالية تقليل الإعياء الناتج عن الإصابة بالسرطان.

كما أظهرت عدة دراسات أن الجنسنج الأمريكي يخفض من مستويات سكر الدم عند المصابين بمرض السكر من النوع الثاني، لكن لا يزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات حول فاعلية الجنسينج في علاج مرض السكر.

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