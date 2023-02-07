إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مغاغة شمال المنيا

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز مغاغة شمال المنيا لخلافات الجيرة وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة عليها، وتم ضبط المتهمين من الطرفين وإحالتهم لجهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية أبا البلد بمركز مغاغة لخلافات الجيرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي تم السيطرة علي المشاجرة، التي وقعت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص هم: زينب.م 37 عاما وأحمد.م 40 عاما وعبد الله. م 25 عاما وعمر.ا 23 عاما وعلي.ج 27 عاما ومحمد.ش 40 عاما وحسن.م 30 عاما وحسين.م 40 عاما.

تم نقل المصابين إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم القبض على أطراف المشاجرة وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.