بدعم من الاتحاد الأوروبي|الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش مشاكل الهجرة واللاجئين.. اليوم

يستضيف مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاجتماع العام رفيع المستوى لملتقى الهجرة المصري الذي ينفذه مركز دراسات الهجرة واللاجئين بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجمع الملتقى في العام الماضي المسئولين الحكوميين، والأكاديميين، والخبراء، والعاملين بالمجال من أجل تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالهجرة في مصر.

ويقام الملتقي اليوم الأربعاء، 8 فبراير، 2023؛ الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 مساء بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويتحدّث في الاجتماع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والسفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، وزارة الخارجية، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وآمال عبد الموجود، مدير العلاقات الدولية، وزارة القوى العاملة، والدكتور عبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجرازيلا ريزا، رئيس قسم الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة سارة صادق، الأستاذ المساعد بمركز دراسات الهجرة واللاجئين والمستشار التقني لملتقى الهجرة المصري، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويُعد الاجتماع العام رفيع المستوى هو ختام أعمال المرحلة الأولى لملتقى الهجرة المصري حيث سيتم استعراض أهم مخرجات الاجتماعات القطاعية الأربع التي تم تنظيمها في العام الماضي حول بيانات الهجرة وحماية المهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر ومواءمة مهارات الأيدي العاملة المصرية مع احتياجات أسواق العمل الخارجية وتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين في مصر، كما سيناقش الاجتماع الأولويات الوطنية في ملف الهجرة إضافة إلى مجالات التعاون الدولي ذات الصلة.