قافلة الثقافة للجميع تقدم ورش رسم للأطفال مدارس الشيخ زويد

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واصلت قافلة الثقافة للجميع فعالياتها بمدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، وذلك باقامة ورش رسم للأطفال مدارس الشيخ زويد بإشراف الفنانة التشكيلية إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش بالتعاون مع أشرف خيرت مدير قصر ثقافة الشيخ زويد .. يأتي هذا النشاط الثقافى بمدينة الشيخ زويد نتيجة لتوصيات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة التى جعلت على قمة أولويات العمل الثقافى رعاية النشء واكتشاف المواهب وتدريبها ومن خلال دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ،وإشراف الكاتب محمد نبيل محمد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.



مشروعات التنمية

وقد تنافس الأطفال على إنتاج لوحات فنية تناولت موضوعاتها مشروعات التنمية فى شمال سيناء وتفاعل الأطفال مع صورة العلم وبورتريهات لشهداء الوطن من أبناء سيناء ورجال الجيش والشرطة.

ووصل عدد أطفال ورش الرسم من البنات والأولاد إلى ٣٠ طفلا من أطفال الشيخ زويد.

كما قدم قصر ثقافة العريش، عدة أنشطة ثقافية فنية وأدبية لأطفال دار الرعاية المتكاملة بالعريش، مع عدد من مدارس العريش قدمت خلالها فرق كورال أطفال العريش لوحات فنية استعراضية لجمهور الأطفال.