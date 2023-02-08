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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمودة وأوتوستراد..تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوى فى شهر فبراير

صدى البلد

كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر فبراير  لجمهورها، وجاء من أبرزها حفل عبد الباسط حمودة وحفل فريق أوتوستراد، ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل .. 

عبد الباسط حمودة 

يحيي نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 24 فبراير الجارى. 

حفل الفنان عبد الباسط حمودة من المقرر أن يقام فى الثامنة مساء ويمتد لمدة ساعتين. 

ويقدم عبدالباسط حمودة، خلال حفله المرتقب، باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قلبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.

طرحت على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية "فين الضحكة" وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد “شلبى”.

 وتجمع لأول مرة، النجم كريم محمود عبد العزيز مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى.

أوتوستراد

يحيى فريق أوتوستراد الأردنى حفلا غنائيًا بساقية عبد المنعم الصاوى يوم السبت 25 فبراير الجارى فى تمام السابعة مساء.

وتم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا من خلال موقع ساقية الصاوى.

وتمهد أوتوستراد عبر العمل الجديد لمشروع ألبومها الجديد الذي تسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال العام الجاري،  وتعاونت الفرقة خلال الأغنية مع الكاتب الأردني ياسر قبيلات في كتابة" بغيابك" وتمت صياغتها خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا،  لتجسد فيها مشاعر الغياب والبعد التي عانى منها الجميع خلال الوباء.

على الهلباوى

حيى المنشد علي الهلباوي، حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي، يوم 21 فبراير  ويبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء.

 

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها

عمرو حسن

يستقبل مسرح ساقية الصاوى حفلا جديدا للشاعر عمرو حسن وذلك يوم 14 فبراير المقبل ضمن حفلات عيد الحب.

وتم طرح التذاكر بسعر ٢٢٠ جنيها ، ويبدأ الحفل فى تمام السابعة والنصف مساء.

 

 

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