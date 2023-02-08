عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: يجب إعطاء صلاحيات كاملة لفيريرا بالزمالك..ومنع الحضري من تدريب المنتخبات

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن فيريرا موجود في نادي الزمالك من أجل الحصول على الشرط الجزائي فقط، مشيرًا إلى أنه يجب التدخل من إدارة النادي لوضع حلول لهذه الأزمة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك شرخ واضح داخل الجهاز الفني، كل واحد يسير في اتجاه، وطالما فيريرا سيكمل مشواره في نادي الزمالك يجب ضم طاقم تدريبي جديد، من الصعب وجود أسامة نبيه هناك شرخ واضح في العلاقة بين فيريرا ونبيه، لذلك يجب تغيير الجهاز المعاون".

وأضاف: "أنصح إدارة الزمالك، بإعطاء الصلاحيات كاملة لفيريرا، وجلب طاقم جديد لمعاونة المدرب البرتغالي، أسامة نبيه مدرب جيد لكن رحيله لمصلحة الفريق في المرحلة المقبلة، ويجب على لاعبي الزمالك أن يلعبوا بقوة من أجل جماهيرهم".

وواصل: "اتحاد الكرة لا يتعامل بقوة، ويستحق ما حدث له من جانب عصام الحضري، الذي رحل لتدريب منتخب سوريا وترك تدريب المنتخب الأوليمبي، الحضري تواجد في القنوات الفضائية لتحليل المباريات وترك المنتخب، لا أعرف من يدير أعمال الحضري أم أنه يسير بعقله، ترك الأهلي من أجل الفلوس، واليوم يقول أنه ليس مرتاح مع المنتخب الاوليمبي".

وأتم: "الجميع كان يدعم الحضري في منتخب مصر الأول رغم أنه كان يتولى منصب مدرب الحراس لأول مرة، ولكن لا يجب عودته مجددا لتدريب المنتخبات الوطنية، عودة الحضري تعتبر اهانة لباقي المدربين، وسبق ورحل مؤمن سليمان للعراق وكان يتواجد في تدريب منتخب 2006، الحضري اهان كل رياضيين مصر ولا يجب أن يدخل اتحاد الكرة مرة آخرى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس| نواب جمهوريون يهتفون ضد بايدن: كاذب

يكن: الفرق المصرية تفتقد للتنظيم محليا ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي

دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

حادثة مروعة.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا |تفاصيل

في كلمته أمام الكونجرس.. 5 محاور هامة لبايدن تحدد مستقبل الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ