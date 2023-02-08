عبد الجليل: يجب إعطاء صلاحيات كاملة لفيريرا بالزمالك..ومنع الحضري من تدريب المنتخبات

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن فيريرا موجود في نادي الزمالك من أجل الحصول على الشرط الجزائي فقط، مشيرًا إلى أنه يجب التدخل من إدارة النادي لوضع حلول لهذه الأزمة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك شرخ واضح داخل الجهاز الفني، كل واحد يسير في اتجاه، وطالما فيريرا سيكمل مشواره في نادي الزمالك يجب ضم طاقم تدريبي جديد، من الصعب وجود أسامة نبيه هناك شرخ واضح في العلاقة بين فيريرا ونبيه، لذلك يجب تغيير الجهاز المعاون".

وأضاف: "أنصح إدارة الزمالك، بإعطاء الصلاحيات كاملة لفيريرا، وجلب طاقم جديد لمعاونة المدرب البرتغالي، أسامة نبيه مدرب جيد لكن رحيله لمصلحة الفريق في المرحلة المقبلة، ويجب على لاعبي الزمالك أن يلعبوا بقوة من أجل جماهيرهم".

وواصل: "اتحاد الكرة لا يتعامل بقوة، ويستحق ما حدث له من جانب عصام الحضري، الذي رحل لتدريب منتخب سوريا وترك تدريب المنتخب الأوليمبي، الحضري تواجد في القنوات الفضائية لتحليل المباريات وترك المنتخب، لا أعرف من يدير أعمال الحضري أم أنه يسير بعقله، ترك الأهلي من أجل الفلوس، واليوم يقول أنه ليس مرتاح مع المنتخب الاوليمبي".

وأتم: "الجميع كان يدعم الحضري في منتخب مصر الأول رغم أنه كان يتولى منصب مدرب الحراس لأول مرة، ولكن لا يجب عودته مجددا لتدريب المنتخبات الوطنية، عودة الحضري تعتبر اهانة لباقي المدربين، وسبق ورحل مؤمن سليمان للعراق وكان يتواجد في تدريب منتخب 2006، الحضري اهان كل رياضيين مصر ولا يجب أن يدخل اتحاد الكرة مرة آخرى".