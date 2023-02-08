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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزية حارة.. زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة عاجلة للرئيس السوري

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ببعث رسالة تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال المدمر الضرب البلاد وتسبب في كوارث بشرية ومادية كبيرة مما أدي بحياة أكثر من 7800 شخص في سوريا وتركيا.

وذلك جاء وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

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على جانب آخر، وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم 3 طائرات مصرية وطائرة إماراتية ثانية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، المهندس حسين مخلوف، في تصريح من مطار دمشق: "نوجّه الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً، ونقول لهم إن الشعب السوري لا ينسى أبداً كل من يقدم له يد العون، وخصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها البلاد جراء الزلزال المدمر الذي ضربها".

وأضاف مخلوف، أن جهود الإنقاذ هي الأولوية الأولى، ثم تقديم المساعدات الطبية والاستشفاء للمصابين وإيواء من غادر منزله لتقديم كل ما يلزم له بشكل كامل، بالإضافة إلى أعمال تدقيق السلامة الإنشائية للمنازل التي تصدعت، وكل ذلك في سياق من التكامل بين كل وزارات ومؤسسات الدولة وبين جهود المجتمع المحلي والمنظمات والاتحادات، ويضاف إلى ذلك الدعم الذي تلقته الجمهورية العربية السوريا من الأشقاء والأصدقاء، والذي يعبر عن مكانة الشعب السوري والدولة السورية لدى تلك الدول.

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