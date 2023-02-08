لو بتسخن بسرعة.. 7 مشاكل شائعة في بطارية أندرويد وكيفية إصلاحها

من الممكن أن تواجه مشكلات في بطارية هاتف أندرويد والتي تجعل من الاستخدام اليومي للهاتف أمرا صعبا إلى حد كبير، فمن المتوقع أن تنفد طاقة العديد من بطاريات هذه الأجهزة بعد فترة من شرائها، ولكن قد تواجه بعضا من هذه المشكلات إذا كنت قد اشتريت هاتف أندرويد جديدا، ففي هذه الحالة سيتعين عليك معرفة السبب الرئيسي وراء تلك المشكلات التي تحدث لهاتفك الجديد وأسرع طريقة لحلها.

وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، سواء كان هاتف أندرويد الخاص بك، يعاني من مشكلة تجعله يشحن ببطء شديد أو تنفد طاقة البطارية بسرعة كبيرة، هناك طرق مختلفة لإصلاح تلك المشكلات التي يواجهها جهازك، إليك فيما يلي أكثر 7 مشكلات شيوعا لبطارية هواتف أندرويد وكيفية إصلاحها.

7 مشاكل شائعة في بطارية أندرويد وكيفية إصلاحها

1. الشحن ببطء شديد:

عندما يشحن هاتف أندرويد ببطء شديد، فغالبا ما تكون هناك مشكلة في منفذ أو كابل الشحن أو حتي المحول أو منفذ USB على الهاتف، يمكنك تجربة محول وكابل مختلفين ومحاولة تنظيف منفذ USB. وإذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع، فتأكد من أن الشاحن يقدم مقدار الطاقة الذي يتطلبه هاتفك أو أعلى منه.

2. الشحن أبطأ من المتوقع:

قد يكون لديك هاتف يدعم الشحن السريع، لكنك لا تحصل على سرعات الشحن التي تتوقعها، إذا كنت قد تحققت من المحول والكابل ومنفذ USB، ولازالت هناك مشكلة، اتبع إحدى الطريقتان فيما يلي لحل هذه المشكلة:

- قم بتشغيل الوضع الآمن Safe Mode: يعمل الوضع الآمن تشغيل جهاز أندرويد الخاص بك في بيئة تقيد تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية، وقد تمكين الوضع الآمن إلى حل مشكلة الشحن البطيء إذا كانت ناتجة عن خلل في نظام التشغيل نفسه.

- الشحن أثناء إيقاف تشغيل الهاتف: إذا لم يؤد شحن هاتفك بعد إعادة التشغيل أو التشغيل في الوضع الآمن إلى حل المشكلة، فيمكنك محاولة شحنه أثناء إيقاف تشغيله، حيث سيعمل هذا الخيار بشكل أفضل مع أجهزة معينة، لأن العديد من هواتف أندرويد لا تسمح بالشحن أثناء إيقاف تشغيلها.

3. نفاد طاقة البطارية بسرعة كبيرة:

يؤدى الاستخدام المكثف لهاتف أندرويد استنزاف طاقة بطارية الهاتف بسرعة، وفي حال كنت تستخدم هاتفك بشكل طبيعي ومع ذلك تنفد طاقة البطارية بشكل أسرع من المعتاد، فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إصلاح هذه المشكلة:

- أول شئ يمكنك القيام به هو التحقق من التطبيقات التي تستنزف طاقة البطارية، للقيام بذلك افتح تطبيق الإعدادات Settings > اختر البطارية Battery > ثم استخدام البطارية Battery Usage > سيظهر أمامك قائمة بالتطبيقات التي تستخدمها ومقدار الطاقة التي تستهلكها تلك التطبيقات، وستظهر التطبيقات الأكثر استهلاكا لطاقة البطارية في أعلى هذه القائمة.

- انقر فوق أي من تلك التطبيقات، ثم انقر فوق خيار إيقاف إجباري Force stop لتعطيلها مؤقتا، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط حالة التطبيق إلى محسن Optimized > أو تقييد Restricted لتقليل استخدام التطبيق لطاقة البطارية أثناء التوقف عن استخدام الهاتف.

- يمكنك أيضا ضبط بعض الإعدادات ذات الصلة لإبطاء معدل تفريغ جهاز أندرويد الخاص بك، وذلك من خلال إعدادان يمكن أن يساعدا في تضمين السطوع التكيفي وموفر البطارية، وذلك باتباع الخطوات التالية: لتشغيل وضع السطوع التكيفي Adaptive brightness، افتح تطبيق الإعدادات Settings> ثم الشاشة Display> ثم قم بتفعيل خيار السطوع التكيفي Adaptive brightness.

ولتشغيل وضع توفير الطاقة Battery Save، افتح تطبيق الإعدادات Settings> ثم البطارية Battery> ثم حفظ الطاقة Battery Saver> ثم قم بتفعيل خيار استخدام حفظ الطاقة Use Battery Saver.

Battery Save

4. نفاذ شحن البطارية في وضع عدم تشغيل الهاتف:

قد يفقد هاتفك شحنا أكثر مما كان متوقعا عندما يكون في وضع الخمول أو عدم استخدامه، يضعك هذا في موقف صعب ويفرض عليك مراقبة نسبة شحن هاتفك على مدار اليوم، يتراوح متوسط ​​استخدام البطارية للهواتف الذكية الحديثة أثناء الخمول بين 0.5٪ و 1.5٪ في الساعة، إذا كنت ترى خسارة تزيد عن 3٪ في الساعة، فقد تحتاج إلى تجربة بعض الإصلاحات التالية:



أولا: حاول تشغيل وضع الطائرة Airplane mode: بينما تم تصميم هذه الميزة في البداية لتبديل يمكن للركاب على متن طائرة، إلا أن استخدامه بدلا من إيقاف تشغيل الجهاز يعمل على توفير البطارية عن طريق إيقاف هاتفك عن الشبكة، إنه يمنع التطبيقات من الاتصال بالإنترنت باستمرار، ولكن من الواضح أنه يعني أنك لن تتلقى مكالمات الهاتفية أثناء تشغيل هذا الوضع.

- يؤدي تبديل وضع الطائرة إلى التشغيل إلى تقليل استخدام البطارية، لتشغيله افتح تطبيق الإعدادات Settings > ثم الشبكة والإنترنت Network & internet > وقم بالتبديل إلى وضع الطائرة Airplane mode.

Network & internet

5. انتفاخ البطارية:

إذا كانت بطارية هاتفك منتفخة أو منتفخة بالفعل، يجب أن تتوقف عن استخدامها على الفور، من الجيد ترك الهاتف في مكان ما بعيدًا عن الأشخاص والأشياء القابلة للاشتعال وترك الشحنة تنفد، بعد ذلك، اذهب إلى ورشة الإصلاح التابعة للشركة المصنعة للهاتف لاستبدال البطارية، إذا لم تتمكن من استبدال البطارية، فقد تضطر إلى التخلص من هاتفك دفعة واحدة في وقتا قريب.

بطارية

6. نفاذ سعة البطارية بمرور الوقت:

بمرور الوقت، تفقد الهواتف الذكية بعضا من سعة بطاريتها، وفي حين أن هذا أمر طبيعي، يمكنك إبطاء العملية عن طريق الشحن فقط إلى نسب معينة من البطارية، حيث يحدث معظم تآكل للبطارية عندما تكون فارغة أو ممتلئة، نتيجة لذلك، يوصى بشدة بترك هاتفك يستنزف 40٪ قبل توصيله بالشحن، ويجب عليك فصل هاتفك بمجرد وصوله إلى 80٪، ستؤدي هذه الشحنات الجزئية إلى تقليل دورات البطارية، وتمكين البطارية من العمل لفترة أطول.



7. ارتفاع درجة حرارة البطارية:

تعد مشكلات ارتفاع درجة حرارة بطارية هاتف أندرويد شائعة نسبيا وغالبا ما يكون حلها معقدا بعض الشيء، ولكن يمكن اتباع إحدى الخطوات التالية للحفاظ على درجة حرارة هاتفك الموصي بها، اتبع الخطوات التالية:



- ارتفاع درجة الحرارة أثناء اللعب: هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها إذا كان هاتفك يسخن أثناء اللعب، في أغلب الحالات، سيتعين عليك تغيير بعض الإعدادات المرتبطة باللعبة بحيث تستخدم طاقة أقل، وفي معظم الألعاب الحديثة، ستتيح لك قائمة الخيارات تغيير معدل الإطارات، ودقة الشاشة، ولتقليل ارتفاع درجة الحرارة، اختر معدل تحديث 30 إطارا في الثانية واضبط دقة الشاشة على أقل إعداد متاح.

بطارية

- ارتفاع درجة الحرارة أثناء استخدام التطبيقات العادية: يمكن أن يؤدي استخدام بعض التطبيقات غير المحسنة، بالإضافة إلى التطبيقات التي تعمل في الخلفية، إلى ارتفاع درجة الحرارة، بالنسبة إلى التطبيقات غير المحسنة فقد تضطر إلى إلغاء تثبيتها، ويمكنك الحد من نشاط التطبيقات أثناء وجودها في الخلفية، وذلك من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات Settings الخاص بجهازك> ثم اختيار التطبيقات والنقر فوق اسم التطبيق المعني> انقر فوق البطارية Battery، وحدد خيار تقييد Restricted> الموجود اسفل قسم إدارة استخدام البطارية Manage battery usage.

- ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن: تميل الهواتف إلى ارتفاع درجة حرارتها أثناء الشحن بسبب خلل في الكابل أو المنفذ أو المحول، قم بستبدال الكابل والمحول وتنظيف منفذ USB، إذا لم ينجح ذلك، فيمكنك أيضا محاولة شحن هاتف أندرويد الخاص بك وهو مغلق أو لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن.