بإطلالة ناعمة.. لقاء سويدان تتألق في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، مع ميك أب ناعم يبرز ملامح وجهها، وعلقت لقا سويدان علي الصور، كاتبة: “صباح الخير”.

ويذكر أنه قد شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت لقاء سويدان في الصور بمكيب ناعم أبرز جمال وجهها، وكتبت: "عندي سر خطير ومفاجأة، هاقولكم يوم الإثنين الساعة ٢، حذروا فزروا".