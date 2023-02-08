وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لقادرون باختلاف

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والتي يستضيفها الملعب الرئيسي بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمنافسات العدو بالبطولة، ومشاركة إحدى المتسابقات في رمى القرص، ومشاهدة منافسات الوثب وسط تواجد أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات.

ولفت الدكتور أشرف صبحى ، إلى اهتمام الوزارة البالغ بدمج ذوى الهمم والقدرات الخاصة في مختلف الأنشطة والبرامج، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والاهتمام بإشراكهم في المسابقات الرياضية، مثنياً على المستوى المتميز لذوى الهمم "القادرون باختلاف" المشاركين ببطولة الجمهورية لألعاب القوى.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة مُضى الوزارة في تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة والتي أعلنها فخامة السيد رئيس الجمهورية لمزيد من التمكين والدمج لذوى الهمم والقدرات الخاصة في جميع المحافظات.