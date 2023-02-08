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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدعو إلى دعم ضحايا زلزال تركيا وسوريا

صدى البلد

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم جهود الإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أول أمس الإثنين.
وقال البابا - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - "أصلي وأدعو من أجل ضحايا الزلزال، وأود أن أقول إنني قريب من هؤلاء الأشخاص ومن عائلات الضحايا وكل من يعاني من هذه الكارثة المدمرة".
وأعرب البابا عن شكره للأشخاص الذين يقدمون المساعدة ويشجعون الجميع على إظهار التضامن مع هذه الدول التي عانى بعضها بالفعل من حرب طويلة.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.
 

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