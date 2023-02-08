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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد عجيب بدمياط.. الرياح تقتلع الأكشاك على الطريق

الرياح تقلع الاكشاك
الرياح تقلع الاكشاك

شهدت محافظة دمياط، طقس سيء على مدار اليومين ومستمر حتى اليوم، ونتيجة لشدة وسرعة الرياح ، فوجيء سكان قريه شطا بدمياط على طريق دمياط_ بورسعيد بارتفاع سرعة الرياح بشكل مريب وتحولت القرية بالكامل إلى رياح شديدة  وأتربة منذ فجر اليوم.

نتيجة لسرعه الرياح ، اقتلعت الأخشاب الخشبية الموجودة على الطريق  سواء الخاصة بإدارة مرور دمياط أو الأكشاك الخشبية على الجانب الاخر في اتجاه بحيرة  المنزلة والخاصة بيبع  الأسماك ، فتلك المنطقه منتشر بها اكشاك خاصه بالصيادين  لبيع  الأسماك، ونتيجة لشدة الرياح تم اقتلاع  تلك الاخشاب  وتدمير بالكامل.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  قد عقد اجتماعا  طاريء بغرفة الأزمات بالمحافظة مع التنفيذين للمناقشة التعامل الفورى مع تقلبات الطقس التى تشهدها المحافظة وشددت على التعامل الفورى مع حاله الطواريء الخاصه بالطقس  والتى تشهدها المحافظة.

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Screenshot_٢٠٢٣٠٢٠٨-١٣٢٩٤٦_Gallery
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