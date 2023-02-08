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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بالجمالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية ، تمكن رجال الأمن من ضبط تاجر بالجمالية لحيازته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر – مقيم بمحافظة المنوفية بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه ، وبحوزته (40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,120,000مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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