رصد الزلازل بالأردن: الهزة الأرضية التي ضربت الضفة الغربية اعتيادية

قال محمود القريتوني، مدير مركز رصد الزلازل بالأردن، إنه بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للأردن حدثت هزة أرضية في الضفة الغربية، شمال نابلس بنحو 13 كيلو متر، وهذا النشاط من النشاطات الاعتيادية ويحدث بين الحين والآخر، وهذا النشاط سببه وجود الصدع الذي يمتد من خليج العقبة إلى جدوب تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بتغطية خاصة بشاشة القاهرة الإخبارية، «هذا النشاط مستقل عما يحدث في تركيا لأن هذا النشاط يختلف على طبيعة جيولوجية التي حدثت في جنوب تركيا، وبين الحين والآخر تحدث إحدى هذه النشاطات وتبقى ضمن المعدلات أو الزلازل الاعتيادية في المنطقة».

وتابع: «الآن النشاط الذي حدث في جنوب تركيا كان نشاطا قويا، وعلى حدود صفائح، ومثل هذا النشاط يحدث على صدوع نشطة، وعليها يمكن أن تحدث إزاحة عدة أمتار حسب قوة الزلزال، ومثل هذا الزلزال حدث به إزاحة على الصدع النشيط، أما الصفيحة التكتونية فهي تتحرك عدة سنتيمترات باستمرار».