عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رصد الزلازل بالأردن: الهزة الأرضية التي ضربت الضفة الغربية اعتيادية

الزلزال
الزلزال

قال محمود القريتوني، مدير مركز رصد الزلازل بالأردن، إنه بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للأردن حدثت هزة أرضية في الضفة الغربية، شمال نابلس بنحو 13 كيلو متر، وهذا النشاط من النشاطات الاعتيادية ويحدث بين الحين والآخر، وهذا النشاط سببه وجود الصدع الذي يمتد من خليج العقبة إلى جدوب تركيا.

txt

مفأجاة صادمة| هل حركت الزلازل المدمرة تركيا نحو الغرب 3 أمتار

txt

هل المذنب الأخضر السبب في حدوث الزلازل والهزات الأرضية؟ .. ظهور النجم الطارق الثاقب هل هو دليل على قرب نهاية العالم وقيام الساعة .. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بتغطية خاصة بشاشة القاهرة الإخبارية، «هذا النشاط مستقل عما يحدث في تركيا لأن هذا النشاط يختلف على طبيعة جيولوجية التي حدثت في جنوب تركيا، وبين الحين والآخر تحدث إحدى هذه النشاطات وتبقى ضمن المعدلات أو الزلازل الاعتيادية في المنطقة».

وتابع: «الآن النشاط الذي حدث في جنوب تركيا كان نشاطا قويا، وعلى حدود صفائح، ومثل هذا النشاط يحدث على صدوع نشطة، وعليها يمكن أن تحدث إزاحة عدة أمتار حسب قوة الزلزال، ومثل هذا الزلزال حدث به إزاحة على الصدع النشيط، أما الصفيحة التكتونية فهي تتحرك عدة سنتيمترات باستمرار».

تركيا الزلزال رصد الزلازل الأردن القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

ترشيحاتنا

للسائقين.. 25 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الأجرة فى قانون المرور.. تفاصيل

لن تتمالك دموعك.. شاهد أب سوري يغني لـ جثث طفليه ضحايا الزلزال

اتحاد الكرة: نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة

فيتش: مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023

ذهبا لزيارة ابنهما فماتا تحت الأنقاض.. حزن بالمنوفية بعد وفاة زوجين في زلزال تركيا

نائب رئيس إندونيسيا: الأزهر قبلتنا العلمية ونحرص على الاستفادة من تجاربه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

صحة الجسد تبدأ من الفم.. أفضل معجون وفرشاة أسنان يمكن استخدامهما

زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

فيديو

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

عمقه 100 كيلو متر وتداعياته خطيرة.. لهذه العوامل كان زلزال تركيا وسوريا بهذا الدمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ