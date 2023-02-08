البحوث الفلكية توضح آخر تتطورات زلزال تركيا وسوريا

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، مؤتمر صحفى (علمى) للحديث عن آخر تتطورات زلزال تركيا وسوريا، والذي كان قد حدث في بداية يوم الأثنين الماضي الموافق 6 فبراير 2022، وخلف آلاف الوفيات والإصابات، وتبعه عدد من التوابع الزلزالية أدت إلي حدوث زلزال فلسطين وعدد من الهزات الأرضية في مصر وبعض الدول المجاورة لتركيا وسوريا.

وقال الدكتور الشرقاوي أستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال تركيا وسوريا هو أكبر زلزال حدث علي الفالق الإنضولي ومكان حدوث الزلزال هو مكان إلقاء صدع البحر الميت مع صدع شرق الأناضول، وهذا الصدع يمثل الحدود الفاصلة بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية، واسمه صدع شرق الأناضول ويقع على الحدود بين تركيا وسوريا، لذلك كان التأثير كبيرا على الدولتين.

واضاف الشرقاوي أن زلزال تركيا وسوريا، وتبعه مئات الهزات الإرتدادية .

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الآن مؤتمر صحفى لشرح بعض التفاصيل المهمة الخاصة بـ زلزال الاثنين 8 فبراير الذي حدث في تركيا في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة.

وأوضح المعهد أنه سيكون المؤتمر الصحفي اونلاين وعلى جميع الراغبين في حضور الورشة التسجيل والدخول وأنه سوف يتم بثها علي صفحة المعهد علي الفيس بوك.

وأشار المعهد أن علي الراغبين في الحضور الإجتماع يمكنه الدخول من خلال الرابط التالي:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85259444968?pwd=NkorMGZ0ai9nVTJvTXMwM0dwMThjZz09

Meeting ID: 852 5944 4968

Passcode: 932861