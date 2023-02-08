عبر حملة شعبية.. 25 مليون ريال سعودي لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

مملكة الخير..

بلغ إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا ، اليوم الأربعاء إلى 25 مليون ريال حتى الآن، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق، بمقره في الرياض اليوم الأربعاء ، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على الدكتور عبدالله الربيعة، أن العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بأي أجندة سياسية أو دينية أو عسكرية.