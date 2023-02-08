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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مملكة الخير..

عبر حملة شعبية.. 25 مليون ريال سعودي لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

متضرري الزلازل
متضرري الزلازل

 بلغ إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا ، اليوم الأربعاء إلى 25 مليون ريال حتى الآن، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق، بمقره في الرياض اليوم الأربعاء ، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على الدكتور عبدالله الربيعة، أن العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بأي أجندة سياسية أو دينية أو عسكرية.

السعودية تسير جسرا جويا لتقديم مساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

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سوريا السعودية الملك سلمان مركز الملك سلمان الديوان الملكي السعودي الأعمال الإنسانية سوريا وتركيا

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