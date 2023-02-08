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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا.. افتتاح مسرحية شفيقة المصرية غدا بعد تأجيل أسبوع

مسرحية شفيق المصرية
مسرحية شفيق المصرية

تستعد أسرة مسرحية شفيقة المصرية لافتتاح أولى عروضها مساء غدا الخميس على مسرح البالون بالعجوزة بعد تأجيلها. لمدة أسبوع بسبب عدم انتهاء تجهيزات المسرح.

ومن المفترض أن تضم مسرحية شفيقة المصرية عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم علا رامي ومجدي فكري ومنة جلال ومن إخراج محمد صابر وتأليف مصطفى سليم.

 

تفاصيل المسرحية

 مسرحية  شفيقة المصرية ، من المسرحيات الغنائية، الإستعراضية، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وذلك بقيادة الفنان الكبير خالد جلال، ودكتور عادل عبدة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمسرحية الإنتاج الأول لفرقة الالات الشعبية بقيادة لبني الشيخ.

 

 أحداث المسرحية 

وتدور أحداث مسرحية " شفيقة المصرية "، حول قصة راقصة قبطية تدعي شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار إجتماعي إستعراضي غنائي. 

يشارك في بطولة مسرحية " شفيقة المصرية "، كلًا من : علا رامي،  منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل،  وإخراج محمد صابر.

مسرحية شفيقة المصرية علا رامي مجدي فكري

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