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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مياه البحيرة يعقد اجتماعا لشرح خطة العمل الخمسية 2022 - 2027

رئيس مياه البحيره
رئيس مياه البحيره يعقد اجتماعا موسعا لشرح خطة العمل الخمسيه

أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه البحيرة،  أن الشركه تشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث يتم اتباع المنهجية العلمية فى عملية التطوير، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة فى مجال تنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى، ونعمل ونتطلع للوصول إلى أفضل أداء ممكن.

رئيس مياه البحيره يعقد اجتماعا موسعا لشرح خطة العمل الخمسيه 2022- 2027 بحضور وفد الشركه القابضه
رئيس مياه البحيره يعقد اجتماعا موسعا لشرح خطة العمل الخمسيه 2022- 2027 بحضور وفد الشركه القابضه
رئيس مياه البحيره يعقد اجتماعا موسعا لشرح خطة العمل الخمسيه 2022- 2027 بحضور وفد الشركه القابضه
رئيس مياه البحيره يعقد اجتماعا موسعا لشرح خطة العمل الخمسيه 2022- 2027 بحضور وفد الشركه القابضه

وتحت رعاية المهندس ممدوح رسلان  رئيس القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي عقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، اجتماعاً موسعاً مع وفد الشركه القابضه و رؤساء قطاعات الشركة ، وذلك لمتابعة سير العمل بالشركة، وموقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة الخطة الخمسية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

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وقام بعمل شرح مفصل عن خطة العمل الخمسية 2022 / 2027، لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بشركة البحيره ، مؤكداً ضرورة استكمال الخطط الموضوعة وتحديثها بجميع قطاعات الشركة.

وأوضح أن الخطة تستهدف تحسين منظومة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير أداء التشغيل والصيانة القياسي (تأهيل الحصول على شهادة "TSM" - ترشيد استهلاك الطاقة - تفعيل معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية - تفعيل نظم المراقبة والقياس)، وتعظيم الاستفادة من الأصول (رفع الكفاءة التشغيلية والفنية للمحطات والشبكات - إحلال وتجديد المحطات والشبكات)، بجانب التحول الرقمي وميكنة وتطوير إجراءات العمل، وترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين وتقديم خدمة مميزة للعملاء، ورفع كفاءة الموارد البشرية عن طريق التدريب، وتطوير نظم التكاليف وتطوير المخازن، واستبدال العدادات المعطلة وتركيب العدادات مسبقة الدفع، وحصر الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتنشيط التحصيل.

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