شاهد.. الأمطار تغرق شوارع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة وخاصةً المدن الساحلية.

وذلك تزامنا مع استمرار تعرض بعض مراكز المحافظة لليوم الثالث على التوالي لموجة من سقوط الأمطار والتي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

جهود كبيرة ومكثفة لرفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بالبحيرة

جهود كبيرة ومكثفة لرفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بالبحيرة

جهود كبيرة ومكثفة لرفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بالبحيرة

جهود كبيرة ومكثفة لرفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بالبحيرة

جهود كبيرة ومكثفة لرفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بالبحيرة

وذلك من خلال أكثر من ١٣٠٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

حيث تم انتشارهم للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياة الشرب وكافة الجهات المعنية لرفع آثار موجة الأمطار وحالة الطقس السيئ المستمرة مع رفع التراكمات والتجمعات أولاً بأول.

وشددت نائب محافظ البحيرة على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وأكدت على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التدخل، كما أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً.