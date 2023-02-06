‏مصرع شاب غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي المحمودية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

غرق شاب في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المحمودية يفيد غرق شاب بترعة المحمودية ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي المحمودية وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

اخطار بغرق شاب في المحمودية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعي «ناصف.ج.خ »، 20 سنة، مقيم المحمودية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.