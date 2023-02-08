زلزال تركيا يتسبب في وفاة 70 فلسطينياً و3 يمنيين ومصريَّين

افادت مصادر عربية بأن الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا تسبب في وفاة عشرات العرب في الزلزال حيث قتل 70 فلسطينياً، و3 يمنين يشكلون أسرة من زوج وزوجة وابنة، ومصريين اثنين.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري إلى 70 شخصًا، في الوقت الذي تُسمع فيه صرخات استغاثة من عالقين تحت الأنقاض في مخيم الرمل بمدينة اللاذقية السورية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، في بيان، إن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 70 قتيلاً، بعد وفاة 3 مصابين في شمال سوريا.

ولفت "الديك" إلى أنّ صرخات استغاثة لاتزال تُسمع من تحت أنقاض مخيم الرمل تُطالب بإنقاذهم، مردفًا أنّ المواطنة علا رنو وأطفالها أية وعيسى أبو كف يتواجدون تحت الركام، بالإضافة لعدد آخر من الأسر السورية .

ومن بين إجمالي الضحايا الفلسطينيين 18 في تركيا، و48 في أنحاء سورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وفي السياق، أفاد اتحاد الطلبة اليمنيين بتركيا بوفاة الطبيب اليمني حمدي الغزالي مع زوجته وابنته جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن جنوبي تركيا.

إلى ذلك أعلنت الخارجية المصرية وفاة مصريين اثنين نتيجة انهيار البناية التي يقطنون فيها بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الاثنين.