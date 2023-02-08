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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تدهورت حالته الصحية..ماذا حدث لـ الشيف بوراك في زلزال تركيا ؟

الشيف بوراك
الشيف بوراك

الشيف بوراك .. في زمن السوشيال ميديا أصبح معتادًا عندما تقع كارثة كبرى تنشط الشائعات والأخبار الزائفة، فتداولت أخبار عن إصابة الشيف بوراك في زلزال تركيا الذي ضرب جنوب البلاد فجر الاثنين الماضي، وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد ملايين الأتراك والسوريين. 

حقيقة إصابة الشيف بوراك

منشورات إصابة الشيف بوراك في زلزال تركيا أثارت قلقا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خوفهم على الشيف بوراك الذي يتمتع بشعبية كبيرة. 

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للمزيد حول حقيقة إصابة الشيف بوراك في زلزال تركيا الذي وقع فجر الاثنين الماضي، وما علاقة كوكسال بابا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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