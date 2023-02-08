خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

زلزال 92 .. واحد من الزلازل المدمرة التي شهدتها مصر خلال تاريخها الحديث.. تذكره المصريون مع توارد الأخبار عن زلزال تركيا وسوريا، الذي خلف دمارًا وقتلى ومصابين، حيث استمر زلزال 1992 لمدة ستين ثانية في مأساة عاشها المصريون ومازالوا يتذكرون كل تفاصيلها حتى اليوم.

زلزال مصر المدمّر

صفحة “ريحة الورق”، نشرت أوراقًا أرشيفية من الأخبار التي نُشرت عن زلزال 1992، ومن بينها قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92، تحت عنوان “أكثم.. معجزة عام 1992.. من شاب مسالم .. إلى أهم صورة فى الصفحات الأولي لجرائد العالم”.

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للمزيد حول قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92 المعروف بـ زلزال مصر المدمر وكيف نجا بأعجوبة من الموت المحقق تحت الركام شاهد الفيديوجراف التالي: