ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء اليوم، أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية الـ 29 لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم

وشارك في المسابقة التي أقيمت على ضفاف النيل 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم منها 33 أفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان، بجوائز تتجاوز الـ 2 مليون جنيه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وجاءت أسماء المكرمين على النحو التالي:



الفرع الأول:

حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت:

-المركز الأول "ماهر محمد عبد النبي فرماوي" من مصر فاز بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

- المركز الثاني "عبد الله عز الدين عبد الرحمن" من السودان فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

الفائزون بجائزة الأسرة القرآنية، وهي عائلة تتكون من ثلاث أفراد يحفظون كتاب الله هم "أحمد الزياتة وصالح الزياتة والسيدة الزياتة" من مصر، وفازوا بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

الفائز بجائزة الفرع الثالث، حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم للمتسابق "محمد أحمد عبد الغني دغيدي" من مصر وقدرها 200 ألف جنيه.



الفرع الرابع:

وفاز بجائزة الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات" "حمادة محمد السيد خطاب" من مصر بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.



الفرع الخامس:

وفي الفرع الخامس فاز بالمركز الأول "عبد الصمد آدم" من دولة غانا، ويحصل على جائزة 200 ألف جنيه وشهادة تقدير + كتاب المنتخب + موسوعة الثقافة الإسلامية.

وحصد المركز الثاني "فاطمة شايا زاهر" من دولة المالديف، وتحصل على جائزة 150 ألف جنيه، وشهادة تقدير وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.



وفاز بالمركز الثالث "تنوير حسين" من دولة بنجلاديش، ويحصل على جائزة 100 ألف جنيه، وشهادة تقدير وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.



الفرع السادس:

الفائزة بجائزة الفرع السادس "حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم "أسماء عادل سيد أحمد" من مصر بجائزة قدرها 150 ألف جنيه



الفرع السابع:

الفائزة بجائزة الفرع السابع حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة "منى أحمد سعد عباس محيسن" من مصر وقدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الثامن:



وفاز بجائزة الفرع الثامن المحفظ المثالي الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله من مصر.

تجدر الاشارة الى أنه إنطلقت المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، السبت الماضي 4 فبراير بمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة على مستوى العالم واختتمت المسابقة فعالياتها أمس الثلاثاء 7 فبراير الجاري.

وضمت المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم ثمانية فروع، هي الفرع الأول عن "حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن" من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عاماً، على أن تكون الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

أما الفرع الثاني للأسرة القرآنية، في حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه، أما الفرع الثالث فيكون في حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

وجاء الفرع الرابع في المسابقة في حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، والفرع الخامس في حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا، بحيث تكون الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

أما الجائزة الثانية 100 ألف جنيه، والفرع السادس، لذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع السابع للناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع الثامن للمحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.