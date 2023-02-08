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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب في مطار القاهرة .. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن الحكش مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحات العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه رقم  430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من البحرين على رحلة خطوط طيران الخليج اشتبه أحمد خيري مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود شحاتة مأمور الفحص ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وبالعرض على ياسر محمد ابراهيم مدير إدارة الحركة قرر تكليف أمير محمود وأحمد عنتر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٢٥ قطعة من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحات العظام والعظام الصناعية .

وقرر  د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى القاهرة برقم ٨ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

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