15 دقيقة.. محمد هاني ينقذ الأهلي وريال مدريد يبحث عن ثغره

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وريال مدريد بالتعادل السلبي ،في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وتركز اللعب فى وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط تحفظ كبير من الاندفاع للأمام.

واعتمد الأهلى على تضيق المساحات مع الرقابة اللصيقة على لاعبى ريال مدريد.

وأنقذ محمد هاني تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من ناتشو في الدقيقة الثانية.



تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور