عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. محمد هاني ينقذ الأهلي وريال مدريد يبحث عن ثغره

صدى البلد

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وريال مدريد بالتعادل السلبي ،في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وتركز اللعب فى وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط تحفظ كبير من الاندفاع للأمام.

واعتمد الأهلى على تضيق المساحات مع الرقابة اللصيقة على لاعبى ريال مدريد.

وأنقذ محمد هاني تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من ناتشو في الدقيقة الثانية.
 

تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل ريال مدريد 

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

ترشيحاتنا

وزير الزراعة البوروندي: أتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير الري

بـ 135 ألف جنيه.. اشتر رينو لوجان مستعملة| صور

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

العناية الإلهية.. انقاذ ٣ رضع في تركيا بعد 55 ساعة تحت الأنقاض

30 دقيقة .. الأهلي يهدر 3 أهداف مؤكدة أمام ريال مدريد

مجلس الوزراء.. دقيقة حدادًا وتيسيرات ومحفزات وقرار عاجل بشأن مدينة الإسماعيلية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

لو حسيت باكتئاب.. 3 أكلات ترفع هرمون السعادة سريعا

هاخده يعيش مع بناتي..حليمة بولند تعرض تبنى طفل سوري فقد أهله بالزلزال

فيديو

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة يعلنها وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ