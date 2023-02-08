بعد حادث إطلاق النار.. أمريكا تعتزم تشريعات جديدة للحد من السلاح

أعلن البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي، علي وضع قوانين للحد من جرائم السلاح، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي علي تويتر :"اتخذ الرئيس بايدن إجراءات تاريخية للحد من جرائم السلاح ، لدي تشريعات سلامة السلاح أهمية منذ 30 عامًا، والآن يدعو الكونغرس لاتخاذ الخطوة التالية وحظر الأسلحة الهجومية".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي، في تطور دائم، ونشر بايدن تغريدة عبر حسابه الرسمي علي تويتر.

وكتب :"قبل عامين ، كان اقتصادنا يترنح، يبلغ معدل البطالة في البلاد اليوم 3.4٪ - أدنى مستوى له منذ 50 عامًا".