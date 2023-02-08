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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث إطلاق النار.. أمريكا تعتزم تشريعات جديدة للحد من السلاح

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي

أعلن البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي، علي وضع قوانين للحد من جرائم السلاح، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي علي تويتر :"اتخذ الرئيس بايدن إجراءات تاريخية للحد من جرائم السلاح ، لدي تشريعات سلامة السلاح أهمية منذ 30 عامًا، والآن يدعو الكونغرس لاتخاذ الخطوة التالية وحظر الأسلحة الهجومية".

بايدن: معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاما

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي، في تطور دائم، ونشر بايدن تغريدة عبر حسابه الرسمي علي تويتر.

وكتب :"قبل عامين ، كان اقتصادنا يترنح،  يبلغ معدل البطالة في البلاد اليوم 3.4٪ - أدنى مستوى له منذ 50 عامًا".

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