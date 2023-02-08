عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت 20 عامًا

قائد منتخب جنوب السودان: سنبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب القاري ببطولة الأمم الأفريقية

خلال التدريبات
خلال التدريبات

أكد جوزيف ماركو قائد منتخب جنوب السودان، أنه وزملاؤه جاهزون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

نقل المرضي بمركز 30يونيو لمجمع الإسماعيلية الطبي بعد تسريب ثاني أكسيد الكربون

وأضاف أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم مستوى مميز خلال مباريات البطولة للمنافسة على حصد لقبها لإسعاد جماهير منتخب جنوب السودان.

وأشار قائد منتخب جنوب السودان إلى أن منتخب بلاده قادر علي الفوز في المباريات القادمة في المجموعة الثانية لحصد بطاقة التأهل للدور السادس عشر مبكرًا.

وأوضح أن مواجهة المنتخب المصري الودية ستكون مفيدة بالنسبة لنا، خاصة أن الفراعنة يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يشاركوا مع أنديتهم بالدرجة الأولى.

وتابع جوزيف ماركو أنه يتابع الكرة المصرية جيدًا، ويعلم الكثيرمن المعلومات عن الأندية المصرية خاصة الرباعي الأشهر الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز .

واختتم قائد منتخب جنوب السودان تصريحاته قائلا:" أشكر المسؤولين عن مجموعة الإسماعيلية بقيادة الدكتور محمد شيحة على حفاوة الاستقبال والإقامة المميزة.

يذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة أسفرت عن وقوع منتخب جنوب السودان في المجموعة الثالثة التي تضم أوغندا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو.

المجموعة الثانية المنتخب المصري الاسماعيلية بطولة الأمم الإفريقية منتخب جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

موضوعات متعلقة

أسباب عدم استجابة الدعاء .. 5 أخطاء منتشرة تغضب الله

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. وسبب تسميته.. ردد أفضل الأدعية المستجابة

دعاء وداع شهر ربيع الأول ..ردده يفرج الله كربك ويرزقك من حيث لا تحتسب

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

المؤتمر الاقتصادي|كشف حساب للحكومة بالأرقام.. ومدبولي يجيب على الأسئلة الصعبة عن المستقبل

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ اغتنم 10 سنن تغفر ذنوبك

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد سوريا ولبنان وتركيا.. زلزال يضرب دولة عربية بقوة 3 درجات بمقياس لريختر

انهيار أكثر من 60 مبنى في حلب.. وسوريا تعاني من نقص المعدات |فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

رسالة شكر من شوبير للاعبي الأهلي بعد خسارة التأهل لـ نهائي مونديال الأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

بدون جراحة أو عينة .. فحص جديد يتنبأ بفرص الإصابة بسرطان البروستاتا

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

فيديو

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ