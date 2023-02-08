قائد منتخب جنوب السودان: سنبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب القاري ببطولة الأمم الأفريقية

تحت 20 عامًا

أكد جوزيف ماركو قائد منتخب جنوب السودان، أنه وزملاؤه جاهزون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

وأضاف أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم مستوى مميز خلال مباريات البطولة للمنافسة على حصد لقبها لإسعاد جماهير منتخب جنوب السودان.

وأشار قائد منتخب جنوب السودان إلى أن منتخب بلاده قادر علي الفوز في المباريات القادمة في المجموعة الثانية لحصد بطاقة التأهل للدور السادس عشر مبكرًا.

وأوضح أن مواجهة المنتخب المصري الودية ستكون مفيدة بالنسبة لنا، خاصة أن الفراعنة يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يشاركوا مع أنديتهم بالدرجة الأولى.

وتابع جوزيف ماركو أنه يتابع الكرة المصرية جيدًا، ويعلم الكثيرمن المعلومات عن الأندية المصرية خاصة الرباعي الأشهر الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز .

واختتم قائد منتخب جنوب السودان تصريحاته قائلا:" أشكر المسؤولين عن مجموعة الإسماعيلية بقيادة الدكتور محمد شيحة على حفاوة الاستقبال والإقامة المميزة.

يذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة أسفرت عن وقوع منتخب جنوب السودان في المجموعة الثالثة التي تضم أوغندا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو.