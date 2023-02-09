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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | اليوم.. آخر موعد للتقدم للمسابقة البحثية لطلاب الجامعات المشاركة بمبادرة مكافحة الفساد.. الفرصة الأخيرة للتسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. آخر موعد للتقدم للمسابقة البحثية لطلاب الجامعات المشاركة بمبادرة مكافحة الفساد

كشفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

الفرصة الأخيرة للتسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية ، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم اليوم الخميس الموافق 9/2/2023.

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تغلق باب التقديم للدراسة.. اليوم

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى  9 فبراير 2023.

 

فرصة أخيرة..اليوم غلق باب التقديم للدراسات العليا بكلية "التكنولوجيا والتعليم" جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن اليوم هو آخر مواعيد التقديم للدراسات العليا، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

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