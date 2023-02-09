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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تغلق باب التقديم للدراسة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى  9 فبراير 2023.

كما تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .

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