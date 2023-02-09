كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تغلق باب التقديم للدراسة.. اليوم

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى 9 فبراير 2023.

كما تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .

قسم التاريخ

يقبل خريجى أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها

خريجى كليات الآثار وشعبة الاثار بكليات الآداب

خريجى أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية

خريجى كليات التربية أقسام التاريخ

خريجى كليات السياحة و الفنادق أقسام الإرشاد السياحى

خريجى كليات اللغة العربية بجامعة الأزهر

قسم الجغرافيا

يقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الأداب و التربية

خريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر

خريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى

خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصاد

خريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى

خريجى كلية العلوم

خريجى كلية الآثار

خريجى كلية الإعلام

خريجى أكاديمية النقل البحرى