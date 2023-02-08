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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر غياب الخطيب عن حضور مباراة الأهلي وريال مدريد .. تفاصيل

الخطيب
الخطيب

غاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حضور مباراة ريال مدريد الإسباني بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاء عدم حضور  الخطيب مباراة ريال مدريد بقرار من الطبيب المُعالج بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

ويتواجد محمود الخطيب حاليا في غرفته بفندق إقامة بعثة الأهلي بالمغرب.

وفاز ريال مدريد على الأهلي برباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فلامنجو لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية. 

بينما يلتقي ريال مدريد فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

 

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