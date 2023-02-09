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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد القس: أحمد الجندي أخرج منا ما لا نعرفه على أنفسنا

صدى البلد

تحدث الفنان محمد القس عن  الجديد الذي اكتشفه المخرج أحمد الجندي فيه خلال تعاونهم سويا في مسلسل موضوع عائلي 2 الذي عرض مؤخرا.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أحمد الجندي أخرج منا أمورا نحن لا نعرفها على أنفسنا، وجعلنا نقول الجمل بشكل مختلف، فهو مايسترو يعرف يقود العملية الفنية بالحوار والأداء والكاميرات والإضاءة، ورتم العمل بشكل عام ليس طبيعيا.

كشف الفنان محمد القس تفاصيل تحضيره  لشخصية غازي في مسلسل موضوع عائلي الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة وحقق ردود فعل واسعة.

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وقال "القس" في تصريحات لـ "صدى البلد":" السر في أي شخصية الكتابة، وكان هناك علاقة ثلاثية بيني وبين الكاتب والمخرج أحمد الجندي، لنقف على التفاصيل، ومن الطبيعي أننا خلال العمل نجد هناك جملا وكلمات تضاف، وفي النهاية العمل جهد جماعي.

وتمكن المسلسل المصري “موضوع عائلي” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل “موضوع عائلي” المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمها القائمة، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدي منصة “شاهد” فى دولة الإمارات.

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

رنا رئيس محمد شاهين محمد عز مسلسل موضوع عائلى موضوع عائلى محمد القس

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