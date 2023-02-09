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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في زيارته الخارجية الثانية.. لماذا ذهب زيلينسكي إلى فرنسا وبريطانيا بشكل مفاجئ؟

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

‏قام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى فرنسا والمملكة المتحدة، التي أصبحت الأخيرة واحدة من أكبر داعمي البلاد في ‏‏حربها ضد روسيا‏‏.‏

‏وخلال الزيارة، دعي زيلينسكي الدول الغربية‏‏ على تسريع شحنات الأسلحة الشهر الماضي مع استمرار روسيا في هجماتها على شرق أوكرانيا.‏

‏وكتب زيلينسكي في ‏‏منشور على تلجرام‏‏: «اليوم، بدأنا اليوم بقضايا الدفاع - في محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك»، مضيفا أن اليوم استمر وانتهى بقضايا الدفاع.‏

‏وأضاف أنه تم الاتفاق على عدد كبير من المركبات المدرعة وتوريد أسلحة بعيدة المدى من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين.‏

وكان قد هبط زيلينسكي في باريس‏،‏ مساء الأربعاء، وكان في استقباله وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، قبل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. ‏

‏وقال ماكرون لزيلينسكي، إن أوكرانيا ستستمر في تلقي الدعم العسكري من فرنسا، ‏‏وفقا لشبكة سي إن إن‏‏.‏

‏وقبل لقاء زيلينسكي في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، أن بريطانيا ستدرب المزيد من القوات الأوكرانية وطياري الطائرات المقاتلة.‏

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و‏على الرغم من أن دعوات أوكرانيا للطائرات المقاتلة الغربية قد ‏‏قوبلت بمعارضة‏‏ من قبل بعض القادة الأوروبيين، فإن التدريب الذي تقدمه المملكة المتحدة سيضمن قدرة الطيارين على قيادة طائرات مقاتلة متطورة وفقا لمعايير الناتو في المستقبل، وفقا ‏‏للبيان الصحفي‏‏ الصادر عن مكتب سوناك.‏

‏كما تعهد سوناك بتوسيع تدريب مشاة البحرية الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بأسلحة لها «قدرات طويلة المدى»، ومن المتوقع أيضا أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام البرلمان ويلتقي الملك تشارلز الثالث.‏

‏ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني: "كانت المملكة المتحدة واحدة من أوائل من جاء لمساعدة أوكرانيا".

وأضاف في خلال منشور على تليجرام: "اليوم أنا في لندن لأشكر شخصيا الشعب البريطاني على دعمه ورئيس الوزراء ريشي سوناك على قيادته".‏

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: ‏"سنواصل دعم أوكرانيا لضمان انتصار عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام"، حسبما ذكرت ‏‏هيئة الإذاعة البريطانية‏‏.‏

‏وأثناء كلمته في البرلمان البريطاني، أشاد زيلينسكي بالمملكة المتحدة لدعمها لأوكرانيا، قائلا إن البلاد تسير معنا إلى أهم انتصار في حياتنا.‏

‏كما كرر دعوته لمنح طائرات مقاتلة غربية لأوكرانيا، وقال: "طائرات مقاتلة لأوكرانيا، أجنحة من أجل الحرية".‏

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