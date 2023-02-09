في زيارته الخارجية الثانية.. لماذا ذهب زيلينسكي إلى فرنسا وبريطانيا بشكل مفاجئ؟

قام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى فرنسا والمملكة المتحدة، التي أصبحت الأخيرة واحدة من أكبر داعمي البلاد في حربها ضد روسيا.
وخلال الزيارة، دعي زيلينسكي الدول الغربية على تسريع شحنات الأسلحة الشهر الماضي مع استمرار روسيا في هجماتها على شرق أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي في منشور على تلجرام: «اليوم، بدأنا اليوم بقضايا الدفاع - في محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك»، مضيفا أن اليوم استمر وانتهى بقضايا الدفاع.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عدد كبير من المركبات المدرعة وتوريد أسلحة بعيدة المدى من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين.
وكان قد هبط زيلينسكي في باريس، مساء الأربعاء، وكان في استقباله وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، قبل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال ماكرون لزيلينسكي، إن أوكرانيا ستستمر في تلقي الدعم العسكري من فرنسا، وفقا لشبكة سي إن إن.
وقبل لقاء زيلينسكي في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، أن بريطانيا ستدرب المزيد من القوات الأوكرانية وطياري الطائرات المقاتلة.
وعلى الرغم من أن دعوات أوكرانيا للطائرات المقاتلة الغربية قد قوبلت بمعارضة من قبل بعض القادة الأوروبيين، فإن التدريب الذي تقدمه المملكة المتحدة سيضمن قدرة الطيارين على قيادة طائرات مقاتلة متطورة وفقا لمعايير الناتو في المستقبل، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب سوناك.
كما تعهد سوناك بتوسيع تدريب مشاة البحرية الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بأسلحة لها «قدرات طويلة المدى»، ومن المتوقع أيضا أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام البرلمان ويلتقي الملك تشارلز الثالث.
ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني: "كانت المملكة المتحدة واحدة من أوائل من جاء لمساعدة أوكرانيا".
وأضاف في خلال منشور على تليجرام: "اليوم أنا في لندن لأشكر شخصيا الشعب البريطاني على دعمه ورئيس الوزراء ريشي سوناك على قيادته".
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: "سنواصل دعم أوكرانيا لضمان انتصار عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وأثناء كلمته في البرلمان البريطاني، أشاد زيلينسكي بالمملكة المتحدة لدعمها لأوكرانيا، قائلا إن البلاد تسير معنا إلى أهم انتصار في حياتنا.
كما كرر دعوته لمنح طائرات مقاتلة غربية لأوكرانيا، وقال: "طائرات مقاتلة لأوكرانيا، أجنحة من أجل الحرية".