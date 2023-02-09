الوضع كارثي.. الدفاع المدنى السوري يستغيث بعد 76 ساعة من الزلزال

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، عن انتشال مئات الضحايا من تحت الأنقاض ، بعد مضي ما يزيد عن 76 ساعة على وقوع الزلزال.

واضاف الدفاع المدني:" انتشلنا المئات من الضحايا من تحت أنقاض منازلهم المدمرة في #جنديرس ولايزال الوضع كارثياً بوجود مئات آخرين".

وكان قد أعلن الدفاع المدني السوري ، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الضحايا في سوريا جراء الزلزال.

وأوضح الدفاع المدنى أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت لأكثر من 1900 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

وأكد الدفاع المدنى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة، مضيفا:" فرقنا تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور 75 ساعة على الزلزال".

وارتفع عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي إلى 418 بناء، والمنهارة جزئياً لأكثر من 1300، وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غرب سوريا.