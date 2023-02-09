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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبدالمجيد: فتح باب الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس.. السبت المُقبل

صدى البلد

قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، والتجديد النصفي لعضوية المجلس، من السبت 11 فبراير، وحتى الأربعاء 15 فبراير من ذات الشهر.

 

وصرح السكرتير العام لنقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد بأن اللجنة المُشرفة على الانتخابات- برئاسة النقيب وعضوية الأعضاء السنة الممتدة عضويتهم، وأعضاء بالجمعية العمومية- سوف تتلقى طلبات الترشح على مدار الخمسة أيام من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، باستثناء الأربعاء، إذ يُغلق باب تلقي طلبات الترشح في الثانية عشرة ظهرًا، ويعقب ذلك إعلان كشوف المرشحين.

ويُفتح باب تلقي التنازلات والطعون لمدة خمسة أيام تبدأ من 16 إلى 20 فبراير الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، الذي يغلق فيه باب تلقي التنازلات والطعون في الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين النهائية في ذات اليوم.

تدعى الجمعية العمومية، للانعقاد لمباشرة أعمالها وإجراء الانتخابات، يوم الجمعة 3 مارس المُقبل، حال اكتمال نصابها القانوني المحدد بـ"50%+1" من إجمالي من يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني، ترجأ الجمعية العمومية، على أن تدعى للانعقاد بعد 15 يومًا من موعد الدعوة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحًا بتوقيع 25%+1 ممن لهم حق التصويت المسددين للاشتراكات في كشوف الحضور.

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