علاقة مصر طيبة بالجميع.. رسائل هامة من الرئيس السيسي في افتتاح سايلو فودز

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتُعد سايلو فودز للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملا والأفضل تجهيزا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

الرئيس السيسي

توزيع 600 مليون وجبة مدرسية

وقال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات داخل الشركة، والتصنيع المستدام لحوالي 500 ألف طن لمنتجات متنوعة، مرورا لتنفيذ العديد من التعاقدات المحلية والدولية، من خلال توفير منتجات الشركة من المكرونة والبسكوت لـ 13 دولة عربية وإفريقية، انطلاقا لتحقيق أعلي معدل لتوزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوي العالم، وحصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف خلال كلمته اليوم خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم إنتاج ما يقرب من 500 مليون وجبة، التعامل مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية، أنه تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام 2021 و2022، بإجمالي 13.5 مليون طالب وطالبة لأبنائنا الموجودين في المدارس.

وأشار إلى أنه تم إنتاج وتوزيع ما يرقب من 500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الحالي، أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضئ النور حول مستقبل مصر الأفضل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالاً لـ اللواء وليد قائلاً: “هل تدفعون تكلفة الكهرباء والخدمات التي تحصلون عليها من الدولة؟، وهل تدفعون ضرائب؟”.

ورد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقال بالفعل بدفع وأنه تم دفع 14 مليار جنيه، منها 6 كهرباء و3 لـ الغاز و4.5 ضرائب، أموال لـ المياه وتأمينات اجتماعية تقدر بـ 230 مليون جنيه.

وكشف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز الخاص بالقوات المسلحة.

وكشف الرئيس السيسي أن الوضع لـ المشروعات مثل القطاع الخاص، وأن الدولة تفتح الفرصة لجميع الشركات الخاصة بالقطاع الخاص.

اللواء أركان حرب وليد أبو المجد

نوفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية

ثم قال اللواء وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ إن مصنع المرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز الغذائية" بمدينة السادات بالمنوفية يساهم في توفير أكثر من 30% من البروتين لأولادنا طلاب المدارس وذلك رغم التحديات التي واجهها العالم في المواد الغذائية وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن بصيرة القيادة السياسية والخطط الاستباقية أمكن لمصرنا الحبيبة أن تخفف من حدة تلك الأزمات على مواطنيها وأن تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير العديد من السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للقطاع المدني.

تحقيق التغذية المدرسية المؤمنة

ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التغذية المدرسية المؤمنة تحققت وأصبح لها عمل مؤسسي، وأصبح هناك سلامة غذاء متحققة داخل هذه المؤسسة، وبالتالي القطاع الخاص سوف يزيد حكومة وأداء أفضل.

وأضاف "السيسي" خلال افتتاحه المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، أنه لا يوجد مشكلة في إشراك القطاع الخاص في مؤسسات وشركات القطاع العام، مشيرا إلى أنه يقولها مرارا وتكرارا أن أمر مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين داخل مؤسسات وشركات القطاع العام أمر متاح.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة الكمية، وأن يكون هناك زيادة فيها زيادة، معلقًا:" اللى مندلوش كله منحرموش كله".

وأوضح أن العدد المستهدف لتوفير التغذية المدرسية له يزيد، وعدد الطلاب ارتفع من 13.5 مليون لـ 15 مليون طالب، والمدارس من 31 ألف مدرسة لـ 33 ألف مدرسة.

وأكد إذا كنا نريد تحقيق توازن في أسعار المنتجات لكل المواطنين بكل شرائحها، وخاصة الأغذية، فيجب زيادة الكميات المطروحة.

وأضاف الرئيس السيسي: “أي شيء سيتم إنتاجه وفقا لمعايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء، وهذا الموضوع لا يوجد فيه نقاش، حتى الشركات التي دخلت في التغذية المدرسية لا يمكن إقرار تلك الشركة إلا إذا أخذت إقرار من سلامة الغذاء وحققت معاييرها”.

وطمأن الأهالي الذين لديهم أطفال بالمدارس، قائلا: “المنظومة مستقرة ومؤمنة ولا يوجد هناك مشكلة”.

وبعد ذلك، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية من مشروع “سايلو فودز” بعنوان "ثروة بلدنا".

السيسي

تصدير السكر الفترة المقبلة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بدء موسم القمح سيكون 15 أبريل، وأنه تم رفع سعر توريد القمح، وذلك لتشجيع المواطنين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته بـ افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فود للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل 7 مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أن هناك اكتفاء بنسبة 91% من احتياجات المصريين من السكر، وأنه رغم تقليص الكميات المنزرعة من القصب ولكن هناك بنجر سكر.

وأشار إلى أنه سيتم الوصول لـ الاكتفاء الذاتي من السكر، وذلك بعد تشغيل مصنع جديد بالمنيا، وأن العجز يكون فقط في 400 ألف طن، وسيتم توفير الكثير ومن الممكن أن نصدر السكر في الفترة المقبلة.

ولفت أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي، خاصة بعد ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن كل هذه التحديات أدت إلى ظواهر، منها ظاهرة التضخم الذي يعاني منه العالم والذي نتج من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة، منها أسعار البترول والسلع الرئيسية مثل: القمح.

وأكد أن كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولي في اجندة الحكومات، معقبا: “كان من رؤية سيادتكم في هذا المقام قبل حدوث تلك الأزمات بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر، وأعتمد على ثلاث محاور أولها تلبية التمويل اللازم لذلك”.

وأشار: “وجهتم في أواخر 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر، وهذا ما كان يحدث إلا بالمشروعات العملاقة ومنها مشروع الصوامع”.

ثم أكد أن الدولة بها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا يوجد مشكلة وهناك اكتفاء لمدة 3 أشهر مقبلة بشأن الأرز التمويني، وهناك عمل لتعاقدات لتوفير الأرز طوال العام.

وتابع: الزيت كان به مشكلة بسبب شراء كميات كبيرة من الخارج 97 % من الزيوت النباتية من الخارج.

وتابع أنه تم زراعة 250 ألف فدان فول صويا و100 ألف عباد الشمس، وسيكون هناك تطوير لـ مصانع الزيت، لحل أي مشكلة خاصة بالإنتاج المحلي وأن هناك مخزون يكفي لقرابة الخمسة أشهر.

وزير التموين

السلع متوفرة وسيتم توفير أخري

ومن جانب كلامه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يجوز التحدث كثيرا عن المواد الغذائية على القنوات التليفزيونية، موضحا "ميصحش نتكلم عن حاجة الأكل في التليفزيون الحاجة موجودة واحنا شفافين معاكم وصادقين جدا".

وأضاف السيسي أن الدولة مستمرة في تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية لمدة كافية رغم أن ذلك يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة في ظل الأزمات التي تحدث في جميع دول العالم.

وطمأن الرئيس السيسي الأهالي بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية لفترة مقبلة ومن ثم سيتم توفير أخري.

ثم أكد الرئيس أن الدولة تقوم بعمل ضغط شديد من أجل العمل، وتوفير فرص عمل، وأن الدولة طرحت الرخصة الذهبية من أجل تشجيع المستثمرين، وأن الاتصال مباشر برئيس الوزراء، وبي كرئيس.

زيادة إنتاج الزيوت لسد الفجوة

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن موضوع توافر الزيت، معقبا: "كنا بنتكلم إمبارح أنا والدكتور مصطفي أننا نستورد 2.5 مليون طن من الزيت وهذا أكثر من 90%من احتياجاتنا، وسيتم إنتاج 500 ألف فدان صويا من أجل تزويد حجم الزيت من فول الصويا المحلي، ومن أجل إستفادة الفلاح المصري".

وأضاف أن البلد في خلال 30 أو 40 عاما زاد فيها عدد السكان بنسبة كبيرة جدا، ولكن في هذا الوقت الدولة لم تستطع مجابهة هذا النمو الكبير.

وتابع: "يجب تشجيع المستثمرين في إنشاء مناطق لوجيستية في الموانئ الرئيسية أو في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إحنا مستعدين من أجل قدرة مصر على الاستفادة من موقعها".

ولفت إلى أن الدولة لا يوجد بها أزمة في أي سلعة، وما حدث في الثلاث أشهر الماضية لن يتكرر بأذن الله.

الرئيس السيسي

معاقبة من يزيد في الأسعار

وبعد ذلك، تابع :" الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مش قادر يسيطر على الأسواق، وأنه وجه له في البرلمان هذا الكلام".

وأشار إلى أن الدولة يصعب عليها السيطرة على جميع الأسواق، ولكن المواطن من الممكن أن يعطى الدرس لـ هؤلاء الأشخاص التي ترفع السعر، قائلا:" بلاش تشتري منه وده الدرس".

وتابع:" وزارة الداخلية كل يوم تقوم بعرض تقرير عن كمية السلع التي تم ضبطها، والأشخاص التي تغالى في السعر، موجهًا كلامه لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق:" ما تمسكهم وخلاص، عشان شكلنا وحش".

اكتفاء لمدة 6 أشهر من اللحوم

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة بشأن اللحوم، وقال هناك تعاقدات مع الشركة " المصرية السودانية"، ولدينا اكتفاء لمدة 6 أشهر، وهناك شراء لـ اللحوم المجمدة.

وأضاف أنه بالنسبة للدواجن الحية، بها اكتفاء ذاتي، وهناك تقلبات في الأسعار، وأن هذا التقلب جاء من "أمر آخر" ولم يذكر هذا السبب، وأشار إلى أن هناك احتياطي لمدة 4 أشهر من الدواجن المجمدة.

وأشار الي أن الوزارة وفرت مستودعات لتخزين الزيوت وذلك أدى لاستيعابنا للكثير من الأزمات نظرًا لوجود احتياطي كبير من الزيوت.

ولفت: الرئيس السيسي اعتمد منظومة تطوير للتجارة الداخلية في 2017 وتم الان العمل على اكثر من 15 مشروعاً في 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجستية بمساحات تزيد على 100 فدان و 200 فدان و40 فدانًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من أربعة مخازن استراتيجية في الشرقية والسويس والاقصر والفيوم حتى يمكن ضبط وجود احتياطي استراتيجي لسلعة الزيت على مستوى الاقاليم المختلفة ثم بعد ذلك توفير السلع في منافذ التوزيع.

وتابع أننا قمنا بتوفير 7340 منفذًا للتوزيع لسلع الجملة وقبل ذلك كانوا حوالي 1300 منفذ فقط، بالإضافة إلى توفير حوالي 30 ألفاً من البقالين وبذلك يتجاوز العدد أكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وهذا يؤكد على توفير الركائز الاساسية لتحقيق الامن الغذائي في جمهورية مصر العربية.

واختتم حديثه: مشروع “سايلو فودز” يمثل إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية، وهذا المشروع نموذج حقيقي يحتذي به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة، وأن الانتاج داخل مصنع سايلو فودز يتم دون تدخل بشري وهذا يعطي جودة وكفاءة عالية، أنه منذ بداية انتاج الوجبات الغذائية داخل مصانع سايلو فودز لم نسمع بأي مشكلة حدثت لدى الأطفال داخل أي مدرسة عكس ما كان يحدث من قبل.

التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، إنه إنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء مطلبا ملحا، لتصدر توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف خلال كلمته اليوم الخميس، في المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، بحضور الرئيس السيسي، أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بإعداد الاستراتيجية، والتي تهدف لتعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي وتعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني.

وتابع أنه في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصناعات الصناعية تحقيق طفرات، أصبح على الهيئة أن تساعد على بناء شراكة فعالة مع هذا القطاع، وهو ما حدث مع مجمع مصانع المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، حيث تم نقل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة والدعم الفني لضمان وتأكيد استفاد وتطبيق أعلي معايير السلامة، وجاري استكمال إجراءات تسجيل مصنعي منتجات الألبان والطحينة.

750 ألف طن سلع طاقة إنتاجية

وفي هذا الصدد، قال اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للمنتجات الغذائية، إن تم إنشاء الشركة على 170 فدان وبطاقة انتاجية 750 ألف طن من السلع الأساسية سنويا وذلك على مرحلتين، مشيرا إلى أن هذا الإنشاء جاء بناءا على تكليف رئاسي عاجل.

وأضاف "تيمور موسى أبو المجد" خلال كلمته اليوم، في المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، بحضور الرئيس السيسي، أن إنشاء هذا المصنع جاء لتحقيق 3 أهداف رئيسية.

وتابع رئيس مجلس إدارة سايلو فود للمنتجات الغذائية، أن الهدف الأول هو تصنيع سلع غذائية أساسية وتوفيرها بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، ولتحقيق هذا الهدف تم تشغيل المرحلة الأولى للمصنع بالطاقة القصوى، والتي تضم مصانع المكرونة والبسكوت ومطحن للقمح.

ثم أهدى اللواء تيمور موسي أبو المجد رئيس مجلس إدارة “سايلو فودز” للمنتجات الغذائية، كتاب الله القرآن الكريم، للرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي

علاقة مصر وطيدة بالجميع

وكرر الرئيس السيسي جملة :" علاقة مصر جيدة و طيبة بالجميع"، و أنه فى أصعب الظروف لم نتحدث عن أي دولة، وأنه رغم الخلاف مع دولة شقيقة يتم تجاوزها".

وأوضح الرئيس:" رغم ما يحدث بشأن سد أثيوبيا لم يخرج أي مسئول بالتجاوز في حق إثيوبيا، فعلى الجميع عدم الإساءة".

وأشار إلى أن" لو مش هنبني بلاش نهدم، وعلى الجميع الالتزام، ولو في تصريح الدولة تصرح به بشكل رسمي، ياريت الكل يخلي باله".