إحنا مستعدين.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمستثمرين

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن موضوع توافر الزيت، معقبا: "كنا بنتكلم إمبارح أنا والدكتور مصطفي أننا نستورد 2.5 مليون طن من الزيت وهذا أكثر من 90%من احتياجاتنا، وسيتم إنتاج 500 ألف فدان صويا من أجل تزويد حجم الزيت من فول الصويا المحلي، ومن أجل إستفادة الفلاح المصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، فى إفتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، أن البلد فى خلال 30 أو 40 عاما زاد فيها عدد السكان بنسبة كبيرة جدا، ولكن فى هذا الوقت الدولة لم تستطع مجابهة هذا النمو الكبير.

وتابع : "يجب تشجيع المستثمرين فى إنشاء مناطق لوجيستية فى الموانئ الرئيسية أو فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إحنا مستعدين من أجل قدرة مصر على الاستفادة من موقعها".