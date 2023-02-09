محامي نيرة: أطالب بإذاعة حكم إعدام القاتل لتحقيق الردع

قال خالد عبدالرحمن محامي نيرة أشرف، بعد تأييد حكم الإعدام على المتهم محمد عادل من قبل محكمة النقض اليوم، إن هناك حالة واحدة فقط يتم فيها الطعن على الحكم الصادر من قبل النقض وهو ظهور دليل جديد في القضية لم يطرح أمام المحكمة في الدرجة الأولى.



إذاعة حكم الإعدام

وأوضح المحامي خالد عبدالرحمن ، أنه سيتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية بإذاعة حكم الإعدام على الهواء مباشرة حتى يكون الحكم رادع للجميع لأن بعد حدوث الواقعة حدثت وقائع كثيرة مشابهة كان بطلها "محمد عادل".

تأييد الإعدام

نيابة النقض، برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة اشرف وتأييد الاعداد

وبدأت محكمة النقض نظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.

وتغيبت أسرة الضحية نيرة أشرف، عن حضور جلسة محاكمة القاتل محمد عادل.

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلهاوتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاءقرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.