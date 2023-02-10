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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بائع مناديل بسوهاج يُناشد المسئولين والقساوسة:"نفسي في شقة ترحمني من الإيجار وتعزني"

أنغام الجنايني مديرة
أنغام الجنايني مديرة مكتب موقع صدى البلد بسوهاج وشريف طونيوس

بعينين يلمع فيهما الحزن والفقر، ويحكيان كل ما مر به صاحبهما من أسى ومرض، وبصوت تقطعه التنهيدات المُتتالية، عبر شريف طونيوس، البالغ من العُمر 54 عامًا، ابن محافظة سوهاج، عن ما يمر به في حياته هو وزوجته، من فواجع الأقدار، ونيل الأمراض منهما، وذلك أثناء حديثه الخاص مع موقع صدى البلد.

وأوضح بائع المناديل المتجول في شوارع مدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، أنه يُحاول مُساندة نفسه وجلب أي مال يُحسن من حالته وحالة زوجته المادية، وذلك عقب تقاعده مُبكرًا لما يُعاني منه من مرض نفسي لا يُمكنه من العمل أكثر من ذلك.

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شريف طونيوس يروي مُعاناته ومُعاناة زوجته مع السرطان

ما جعله يلجأ إلى شوارع سوهاج مُمسكًا بيديه أكياس المناديل من أن يسترزق ويُزيد دخله، الذي أصبح لا يقضي شئ سوى إيجار شقته، "المعاش مبقاش يكفي وايجار الشقة بياخد المعاش كله شهريًا.. نأكل منين ونتعالج ازاي ونلبس منين مش عارف".

واستكمل حديثه عن زوجته قائلاً:" مرض السرطان صابها وأخدت 30 جلسة إشعاعي و4 جلسات كيماوي.. شعرها وقع ونفسيتها بقيت تحت الصفر ومبقتش عارف اوفر لها حتى العلاج وبشوفها قدامي بتموت وانا قلبي بيوجعني.. نفسي في شقة تلمني أنا وهي في اخر ايامنا وترحمنا من الإيجار اللي بسببه بنجوع باقي الشهر".

"الكنيسة مش سايباني وبيساعدوني كتير وبيصرفوا لي فلوس، بس أنا تعبت من اللف في الشوارع والايجار اللي قطم ضهري وفضالي جيبي، نفسي يجيبوا لي شقة عشان المعاش يكفيني انا ومراتي ويعزنا لحد ما نموت".

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