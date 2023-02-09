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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة السوري: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 وفاة و2295 إصابة

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده يوم الإثنين الماضي، ارتفع إلى 1347 وفاة، و2295 مصابا تلقوا مختلف أنواع العلاجات من البسيطة إلى المتوسطة إلى التدخلات الجراحية المعقدة إضافة إلى التدخلات النفسية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية سانا. 

ومن جهة أخرى، بحث وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، مع محافظة اللاذقية المهندس عامر هلال، اليوم، إمكانات الدعم الممكنة للقطاع الصحي لمواجهة تداعيات الزلزال الذي تعرضت له سوريا فجر الإثنين الماضي.

ودعا محافظ اللاذقية إلى دعم القطاع الصحي الذي يعاني من تبعات الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا منذ سنوات، والدمار والتخريب الذي لحقه، جراء الاعتداءات الإرهابية لتمكينه من أداء دوره الإنساني وتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين من الزلزال.

ولفت هلال إلى حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها الزلزال في المحافظة من حيث عدد الضحايا والمصابين، والمباني المهدمة، والمتضررة الآيلة للسقوط، وغيرها من المنشآت والأملاك، مؤكداً أن الدولة السورية ومؤسساتها تبذل قصارى الجهد بدعم الأصدقاء في عمليات البحث عن العالقين تحت الأنقاض، وإزالة ما خلفه الزلزال من خراب والتخفيف من معاناة المتضررين.

بدوره أعرب الدكتور المنظري عن تعاطفه مع الشعب السوري ، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي ومن قبل المنظمات الدولية لمواجهة تداعيات الزلزال، مبيناً أنهم يعملون على نقل الصورة والمعاناة التي لمسوها خلال زيارتهم للمناطق المتضررة وحجم الأضرار التي خلفها الزلزال، وضرورة إيجاد حلول للأهالي الذين فقدوا سكنهم.

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