عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

وزارة الدفاع اليابانية
وزارة الدفاع اليابانية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن القوات اليابانية ستجري تدريبات قتالية مشتركة مع الجيش الهندي في اليابان لأول مرة في الـ17 من الشهر الجاري حتى 2 مارس. 

حيث ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هذا جزء من تعزيز قوات الدفاع الذاتي اليابانية التعاون مع الهند لمواجهة الصين. وفي يناير من هذا العام، صرحت الصين، أنه يتعين على الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهد لتعزيز الأمن والثقة المتبادلين بين دول المنطقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن التدريب يسمى "دارما جارديان"، وقد عقدت الدورات التدريبية الثلاث السابقة في الهند، ومن المتوقع أن يكون موقع التدريب في محافظة شيغا اليابانية.

وأكد التقرير، أن الفرقة العامة السادسة والثلاثين اليابانية المتمركزة في محافظة هيوغو وقوات مكافحة الإرهاب الهندية سيشاركون في تلك التدريبات.

ووفقا لتقرير سابق صادر عن جمعية الإذاعة اليابانية (NHK)، فقد أطلقت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية والقوات الجوية الهندية أول تدريب مشترك على الطائرات المقاتلة بين البلدين في يناير من هذا العام.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أنه يتعين على الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهد لتعزيز الثقة الأمنية المتبادلة بين دول المنطقة والمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

القوات الجوية وزارة الدفاع تدريبات عسكرية وزارة الدفاع اليابانية لمواجهة الصين الهند اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

ترشيحاتنا

لو معاك 100 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات 5 سيارات مستعملة

الواقعة أثارت الجدل.. ما علاقة دوران الخرفان حول نفسها بالزلزال الأخير؟

بعد إعلان بايدن خسارة بوتين.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الحرب

اقرأوا الزهراوين في ليلة الجمعة .. داعية يكشف أسرارهما وفضلهما

شاهد.. فيضان رهيب يضرب جزيرة صقلية بـ إيطاليا

لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الإحساس بالشبع.. تعرف على فوائد تناول الحمص

عمر السعيد في ضيافة صدى البلد بعد تألقه في مسلسل "أزمة منتصف العمر"

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

فيديو

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ