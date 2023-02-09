لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن القوات اليابانية ستجري تدريبات قتالية مشتركة مع الجيش الهندي في اليابان لأول مرة في الـ17 من الشهر الجاري حتى 2 مارس.

حيث ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هذا جزء من تعزيز قوات الدفاع الذاتي اليابانية التعاون مع الهند لمواجهة الصين. وفي يناير من هذا العام، صرحت الصين، أنه يتعين على الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهد لتعزيز الأمن والثقة المتبادلين بين دول المنطقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن التدريب يسمى "دارما جارديان"، وقد عقدت الدورات التدريبية الثلاث السابقة في الهند، ومن المتوقع أن يكون موقع التدريب في محافظة شيغا اليابانية.

وأكد التقرير، أن الفرقة العامة السادسة والثلاثين اليابانية المتمركزة في محافظة هيوغو وقوات مكافحة الإرهاب الهندية سيشاركون في تلك التدريبات.

ووفقا لتقرير سابق صادر عن جمعية الإذاعة اليابانية (NHK)، فقد أطلقت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية والقوات الجوية الهندية أول تدريب مشترك على الطائرات المقاتلة بين البلدين في يناير من هذا العام.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أنه يتعين على الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهد لتعزيز الثقة الأمنية المتبادلة بين دول المنطقة والمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.