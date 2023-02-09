عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات والإعلانات العشوائية بشوارع شرق كفر الشيخ.. صور

رفع الإشغالات المخالفة
رفع الإشغالات المخالفة

تواصلت حملات رفع الإشغالات بشوارع وميادين عاصمة محافظة كفر الشيخ، والعمل على إنهاء التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات، وكذلك إزالة الإعلانات العشوائية دون ترخيص، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إجراء الكشف الطبي على 1303 مواطنين بقافلة جامعة كفر الشيخ.. صور

«هندسة كفر الشيخ» تتابع معوقات تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في البحيرة


تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة رفع  الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع حى شرق كفر الشيخ.

وقامت الحملة برفع الاشغالات بشارع المصنع، وشارع عبد الهادي راضي، وميدان بيع المصنوعات بوسط المدينة.
 جاء ذلك بحضور رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومساعد رئيس حي شرق لشئون الإشغالات والإزالات.

محافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ رفع الإشغالات كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

عاجل.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

إزالة تعديات ووقف بناء مخالف في 3 مراكز بكفر الشيخ

إجراء الكشف الطبي على 1303 مواطنين بقافلة جامعة كفر الشيخ.. صور

«هندسة كفر الشيخ» تتابع معوقات تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في البحيرة

بمشاركة 300 طالب.. جامعة كفر الشيخ تستضيف جولات تكني 23 للعام الثاني

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد تجهيزات مستشفى الأورام والعيادات الخارجية .. صور

ضبط 49 منشأة طبية غير مرخصة في كفر الشيخ

صعود سموحة والشمس والزمالك في ختام بطولة الجمهورية لكرة السلة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: استكمال الأعمال برافد الطريق الدولي.. ووضع علامات إرشادية|صور

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات زيلينسكي .. روسيا تستهدف تدمير مولدوفا

استنفار حكومي لمواجهة جشع التجار.. والرئيس يطالب المواطنين بمقاطعة هؤلاء

رونالدو يتقدم للنصر بثنائية أمام الوحدة في الدوري السعودي

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

فيديو.. إنقاذ 5 أفراد من تحت الأنقاض في تركيا

وظائف خالية بمترو الانفاق..الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بالسكري .. احذري استخدام هذا الشامبو

خلال أسبوع.. مشروب واحد يقضي على الدهون العنيدة

مش هتصدق .. علاقة غريبة بين البليلة والسكري

مشروب سريع لنحت قوامك وحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع

فيديو

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

زلزال جديد يضرب تركيا وأردوغان يكشف الخسائر الفادحة

انتهت المحاكمة|كواليس طعن محمد عادل على حكم إعدامه في قضية نيرة أشرف

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ