رفع الإشغالات والإعلانات العشوائية بشوارع شرق كفر الشيخ.. صور

تواصلت حملات رفع الإشغالات بشوارع وميادين عاصمة محافظة كفر الشيخ، والعمل على إنهاء التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات، وكذلك إزالة الإعلانات العشوائية دون ترخيص، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع حى شرق كفر الشيخ.

وقامت الحملة برفع الاشغالات بشارع المصنع، وشارع عبد الهادي راضي، وميدان بيع المصنوعات بوسط المدينة.

جاء ذلك بحضور رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومساعد رئيس حي شرق لشئون الإشغالات والإزالات.