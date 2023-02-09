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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأردنية تعلن وفاة مواطنة من رعاياها جراء زلزال تركيا

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنها تتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في كل من سوريا، وتركيا، جراء الزلازل التي ضربت البلدين الشقيقين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الفريق القنصلي الذي تم إرساله من قبل السفارة الأردنية في أنقرة إلى مدينة أنطاكيا، يواصل متابعة أعمال البحث والتحري عن المواطنَين الأردنيَّين اللذين انقطع الاتصال بهما، مع السلطات التركية وفرق الإنقاذ والمستشفيات.

وأفاد الناطق الرسمي بأن السفارة الأردنية في أنقرة قامت بتأمين عدد من المواطنين الأردنيين المقيمين في تركيا الذين تضرروا جراء الزلازل، في مراكز إيواء بالتنسيق مع السلطات التركية، كما قامت السفارة الأردنية في دمشق بتقديم التسهيلات اللازمة لعائلة أردنية مقيمة في مدينة طرطوس طلبت العودة إلى المملكة بعد تعرض منزلها لأضرار جراء الزلزال.

وأوضح أن وحدة مركز عمليات الوزارة قد تلقت اتصالاً من ذوي مواطنة أردنية مقيمة في مدينة أنطاكيا، مساء اليوم الخميس، وأفادوا بأن زوجها أكد وفاة شقيقتهم جراء الزلزال في أنطاكيا.
 

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